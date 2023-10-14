أبو مازن يبحث هاتفيًا من رئيس وزراء هولندا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، تطورات الأوضاع الصعبة في فلسطين، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري على قطاع غزة.

وأكد أبو مازن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

وقدم الرئيس الفلسطيني، الشكر لرئيس الوزراء الهولندي على المساعدات التي تقدمها بلاده وعلى ما ستقدمه من مساعدات انسانية في هذه الاوقات الصعبة.

وطالب أبو مازن، جميع الجهات المعنية بالضغط على اسرائيل لمنع المستوطنين المتطرفين من الاعتداء على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وكذلك منع المتطرفين من اقتحام المقدسات المسيحية والاسلامية في القدس.

وجدد الرئيس الفلسطيني، الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبه من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية للفلسطينيين لن يُسمح بتكرارها أبدا.

وأكد أبو مازن أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهولندي، أن بلاده ستقدم مساعداتها الانسانية للشعب الفلسطيني، وأن التنسيق سيتواصل في هذا الشأن مع جميع الاطراف المعنية.

وتم الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.