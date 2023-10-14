شهيرة ترد على أنباء عودتها للتمثيل من جديد

قالت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، إن يوم ذكرى وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، يوم صعب جدا عليها، مضيفة:" كل يوم بيمر علينا من غيره هو يوم صعب، ويوم الذكرى بيتضاعف الحزن والأحساس".

أضافت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين خلال لقائها مع "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC":" إحنا بنزور قبره وبنقول له إحنا كلنا جينا أهوة.. أنت واحشتنا ودايما انت معانا، وعمرك ما هتغيب عننا وكل لمسة من لمساتك فى الفن والحياة فاكرينها، والناس دايما بتدعى لك".

ردًا على سؤال من هو أقرب أبناء الفنان محمود ياسين لوالده الراحل، قالت :" ابني عمرو هو أقرب شخصية لشخصية والده الفنان محمود ياسين، وأنا تعلمت منه الكثير من الأشياء أهمها التسامح والتواضع، كان دائما حنون على كل من حوله".

تابعت الفنانة شهيرة:"الفنان الراحل محمود ياسين كان شخصًا مثال للالتزام، وأنا تعلمت منه الالتزام فى المواعيد منه، الحقيقة محمود كان عنده صفات أخلاقية كتيرة وكلنا تعلمنا منه"، مشيرة إلى أنه استحق لقب "السينما المصرية" لأنه الفنان الوحيد الذى قدم 8 أفلام سينمائية تتناول الحروب العسكرية.



وعن أنباء عودتها للتمثيل من جديد، قالت :" أنا دلوقتي بزور قبر محمود ياسين عشان ذكرى الوفاة، ومقدرش أرد علي حاجة دنيوية ولا أفكر في حاجة تانية دلوقتي".

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