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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مباريات طائرة الزمالك في الدور التمهيدي للدوري

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ويقع طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.

جاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي:

الجولة الأولى:
السبت 
18/11/2023
الزمالك وألعاب دمنهور 
على صالة الزمالك.

الجوله الثانية:
الثلاثاء 
21/11/2023
الزمالك والطيران 
على صالة الزمالك.

الجولة الثالثة:
السبت 
25/11/2023
الزمالك ومصر للبترول 
على صالة الزمالك.

الجولة الرابعة:
الثلاثاء 
28/11/2023
الزمالك والداخلية
على صالة الزمالك.

الجولة الخامسة: 
السبت 
2/12/2023
الزمالك والصيد 
على صالة الزمالك.

الجولة السادسة:
الثلاثاء 
5/12/202
الزمالك وألعاب دمنهور 
على صالة سيتي كلوب بدمنهور.

الجولة السابعة: 
السبت 
9/12/2023
الزمالك والطيران 
على صالة اتحاد الشرطة.

الجولة الثامنة:

السبت 
16/12/2023
الزمالك ومصر للبترول 
على صالة الزمالك.

الجولة التاسعة: 
الثلاثاء 
19/12/2023

الزمالك والداخلية 
على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

الجولة العاشرة: 
الثلاثاء 
22/12/2023
الزمالك والصيد
على صالة الزمالك.

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الاتحاد المصري لكرة الطائرة الزمالك أيمن مصطفى الصيد
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