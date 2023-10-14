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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن يعرب عن رفضه لدعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

اليمن
اليمن
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أعربت وزارة الخارجية اليمنية عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد ورفضها التام لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين؛ بما فيهم النساء والأطفال والعاملين في الإغاثة والصحفيين وتدمير البنى التحتية والخدمية، لن يجلب السلام، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والعنف المضاد.
ودعت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم /السبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي؛ للقيام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لإيقاف التصعيد العسكري وإنهاء الحصار الشامل بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتجرع مرارة العدوان والحصار والمصادرة لأبسط حقوقه.
وأكدت موقف اليمن الثابت والراسخ الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لكافة القوانين والقرارات الدولية، ووفقا لمبادرة السلام العربية.

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التهجير القسري للشعب الفلسطيني غزة اليمن
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