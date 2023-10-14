قيادي فلسطيني: نجري اتصالات مُكثفة لوقف إطلاق النار

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، إنه يجري اتصالات مكثفة مع الدول العربية ودول عديدة من أجل الوصول لوقف إطلاق نار فوري، وفتح ممرات لتزويد قطاع غزة بالمواد الغذائية والطبية وإعادة الكهرباء والماء، ولحماية المدنيين الفلسطينيين هناك ومنع تهجيرهم ووقف العدوان فورًا.

من جانبها، حذّرت الأمم المتحدة، من انعدام الأمن الغذائي وفرص الحصول على المياه والمأوى والرعاية الصحية لعشرات آلاف النازحين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية "أوتشا"، في بيان صحفي، إن عشرات الآلاف نزحوا من مدينة غزة وشمال القطاع أمس عقب إنذارهم من جيش الاحتلال بضرورة إخلاء منازلهم، مشيرة إلى أنه قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا قسرا داخليًا بسبب استمرار القصف.

وأضاف المكتب أن انقطاع الكهرباء أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بعد استنفاد احتياطيات الوقود، محذرًا السلطات الإسرائيلية من استهداف المحطة إذا حاولت استئناف عملياتها.

وذكر البيان الأممي أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهت قيودًا كبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية، مبينًا أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية.