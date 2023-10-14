مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات "الصحة العالمية"

استقبل مطار العريش الدولي اليوم السبت طائرة مساعدات طبية من منظمة الصحة العالمية لتسليمها إلى قطاع غزة، وذلك مع استمرار تدفق المساعدات الدولية والإقليمية إلى مطار العريش.

وأكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الامر بشمال سيناء استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة عن طريق جسر بري لخط امدادت مساعدات عاجلة للهلال الأحمر الفلسطيني بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطينى لتلبية الاحتياجات الاساسية والملحة.

كما انطلقت اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة التى تضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

استقبل مطار العريش طائرات المساعدات الانسانية من الأردن والإمارات وتركيا منذ أمس حتى اليوم .