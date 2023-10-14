مظاهرات في بريطانيا للمطالبة بإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في وسط العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة ووقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وبدأ المشاركون الذين تجمعوا بالقرب من مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال الصباح، مسيرة في لندن قبل تظاهرة عصرا بالقرب من البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في داونينج ستريت.

ورفع المتظاهرين أعلاما فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات بينها "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا المجزرة" و"العقوبات لإسرائيل".

يشار إلي أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، أسفر حتى الان عن استشهاد ما يزيد عن 2215 شهيدا، و8714 جريحا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وما يزيد عن 1100 جريحا، من ضمنهم 614 طفلا و370 امرأة.