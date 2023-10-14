محمد صلاح السابع بقائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم 2023

نشرت مجلة «فوربس» الأمريكية، تقريرًا كشفت من خلاله قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم عام 2023، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

وفقًا لمجلة «فوربس»، تأثرت قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرًا حول العالم، بوجود النجوم في الدوري السعودي ونظيره الأمريكي، ما جعل هناك عقود ضخمة للاعبين أدى إلى إعادة تنظيم عالم الساحرة المستديرة هذا العام.

ورغم ذلك، تواجد كل من، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي على صدارة قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم في 2023.

وأوضحت المجلة أن رونالدو هو أعلى لاعب كرة قدم يتقاضى أجرًا خلال عام 2023، بإجمالي ربح 260 مليون دولار، وذلك بعد انتقاله إلى النصر السعودي.

وذكر التقرير ، أن أجر رونالدو شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث يقدر راتبه مع النصر بنحو 200 مليون دولار سنويًا، إضافة إلى حوافز مالية من الاتفاقيات التجارية التي يبرمها النادي.

وحل ليونيل ميسي في المركز الثاني بالقائمة، كأكثر اللاعبين أجرًا في 2023، بإجمالي ربح 135 مليون دولار، حيث يحصل على راتب سنوي مع إنتر ميامي الأمريكي يقدر بـ70 مليون دولار، إضافة لجزء من أرباح شركاء الدوري الأمريكي مع وجود إضافات أخرى اقتصادية واستثمارية.

وجاء نيمار ثالثًا، بإجمالي ربح 112 مليون دولار، ثم يليه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بإجمالي ربح 110 مليون دولار، ثم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي بـ106 مليون دولار.

محمد صلاح

وشهدت القائمة، تواجد نجم عربي وحيد هو محمد صلاح، الذي جاء في المركز السابع بـ53 مليون دولار، حيث يحصل على راتب سنوي مع ليفربول يقدر بـ35 مليون دولار، إضافة لمبلغ 18 مليون دولار من عقوده التجارية.

قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم 2023

1. كريستيانو رونالدو – النصر السعودي – 260 مليون دولار

2. ليونيل ميسي – إنتر ميامي الأمريكي – 135 مليون دولار

3. نيمار دا سيلفا – الهلال السعودي – 112 مليون دولار

4. كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي – 110 ملايين دولار

5. كريم بنزيما – اتحاد جدة السعودي – 106 مليون دولار

6. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي – 58 مليون دولار

7. محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي – 53 مليون دولار

8. ساديو ماني – النصر السعودي – 52 مليون دولار

9. كيفين دي بروين – مانشستر سيتي – 39 مليون دولار

10. هاري كين – بايرن ميونخ الألماني – 36 مليون دولار

11. روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة الإسباني – 34 مليون دولار.