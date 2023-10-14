تحذير من ميزة تحظر لعبة كاونتر سترايك

حذرت شركة فاف مستخدمي لعبة كاونتر سترايك 2 من أن برنامج تشغيل الرسومات الأحدث من AMD قد يؤدي إلى حظرهم.

وتتلخص المشكلة في ميزة Anti-Lag+ من AMD والتي تقوم بتشغيل نظام Valve Anti-Cheat مما يؤدي إلى خداعه ويعتبر الأمر غشا .

ويتم اعتراض Anti-Lag+ لوظائف مكتبة الارتباط الديناميكي وإعادة توجيهها، حيث ينظر نظام Valve Anti-Cheat المضاد للغش إلى عمليات إعادة التوجيه على أنها عمليات غش، ما قد يؤدي إلى حظر اللاعب من كاونتر سترايك.



وتقول إحدى صفحات "ريدت" إن العديد من اللاعبين أبلغوا عن تلقي الحظر بسبب استخدام أحدث برنامج تشغيل AMD (23.10.1)، ويبدو أن النظام يحظر الجميع باستثناء الغشاشين.

وتعمل فالف على حل هذه المشكلة بمجرد توفير تحديث جديد على AMD، حيث سيتم تحديد المستخدمين المتأثرين وإلغاء الحظر المفروض عليهم.. وإلى أن يتم ذلك، توصي الشركة بإيقاف تشغيل Anti-Lag+ في إعدادت بطاقة الرسومات لحل هذه المشكلة، بحسب موقع إن غادجيت.

