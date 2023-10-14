20 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف طائرات الاحتلال لمنزل في دير البلح

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منزلا يعود لعائلة جودة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 20 شهيدا وإصابة العشرات، وفقا لوكالة أنباء فلسطين «وفا».

وقال مراسلنا: إن طائرات الاحتلال قصفت المنزل فوق رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 20 شهيدا وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

‎وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدا، و8714 مصابا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدا، وأكثر من 1100 مصاب.