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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأهل ثلاثي مصري لنصف نهائي البطولة الدولية للريشة الطائرة

جانب من المنافسات
جانب من المنافسات
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صعد ثلاثي مصري لنصف نهائي بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الثامنة المقامة في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 حتى 15 أكتوبر الجاري.

تأهلت ضحى هاني وهنا طارق لقبل نهائي منافسات زوجي السيدات بعد فوزهن على زميلتهن بالمنتخب المصري "حبيبة أحمد يسري وفاطيما ربيع" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-5، 21-13".

من المقرر، أن يلتقي الزوجي المصري في نصف النهائي مع الزوجي الجزائري المكون من: "ياسمينا شيباح وليندا مازري" واللتان تفوقتا على زوجي السعودية المكون من: "خديجة كوثر وهيا المدرع" بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-8، 21-10".

كما صعد الزوجي المصري المختلط المكون من: "ضحى هاني وأدهم حاتم الجمال" لنصف النهائي أيضًا بعد الفوز على الزوجي الجزائري المكون من: "سيليا منيب وعبد العزيز محمد أوشيفون" بنتيجة 2-1 في مباراة قوية استمرت ما يقارب الساعة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "17-21، 21-18، 21-13".

ضرب الزوجي المصري موعدًا قويًا في قبل النهائي مع الزوجي الألماني المكون من "جوليا ماير وجونيز جينسين" الذي فاز على الزوجي السعودي المكون من "مهد شيخ وخديجة كوثر" بنتيجة 2-0، في مواجهة جاءت نتائج أشواطها كالتالي: "21-17، 21-10".

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