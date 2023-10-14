بدء كسوف الشمس الثاني والأخير في 2023

بدأت في الساعة الخامسة و3 دقائق و38 ثانية تقريبا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة أول مرحلة من الكسوف الحلقي للشمس، وهو الكسوف الثاني والأخير لعام 2023 الذي تشهده الكرة الأرضية اليوم وهي مرحلة( الكسوف الجزئي)،وسيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و52 دقيقة تقريبا.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن هذا الكسوف لن يرى في مصر والوطن العربي ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام 1445.

وأضاف أنه ستتم رؤية الكسوف الحلقي في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية،المكسيك،كولومبيا،البرازيل، أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، فيما ستتم رؤيته ككسوف جزئي في غرب إفريقيا، أمريكا الشمالية،المحيط الباسفيكي،المحيط الأطلنطي، والقارة القطبية الشمالية.

وأوضح أن الكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم، ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.

ومن جانبه أشار الدكتور رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد ياسر عبدالهادي، إلى أنه عند ذروة الكسوف الحلقي التي ستحدث في الساعة السابعة و59 دقيقة و21 ثانية مساء سيغطي قرص القمر حوالي 2ر95 %من كامل قرص الشمس، وتتفق ذروته مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر، وعند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصا أسودا هو القمر.

وأضاف أن الكسوف الحلقي سيستغرق مدة قدرها 5 دقائق و2ر17 ثانية، وسينتهى الكسوف في الساعة العاشرة و55 دقيقة و7 ثوان مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وكشف عن أن الكسوف الحلقي القادم سيحدث يوم 2 أكتوبر 2024، مؤكدا أن كسوف الشمس لا يحدث إلا إذا كان القمر محاقا، فيما يقع خسوف القمر بأنواعه عندما يكون القمر بدرا.

وقال إنه في هذا اليوم سيظهر القمر الجديد (محاق شهر ربيع الثاني) ولن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.

وأكد أن هذه الليلة تعتبر هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

وذكر أنه سيتبع هذا الكسوف الحلقي للشمس بعد أسبوعين خسوف جزئي للقمر في 28 أكتوبر (13 ربيع الأخر 1445) وسيكون مشاهدا في سماء مصر والوطن العربي وهو أيضا الخسوف الثاني والأخير لعام 2023.

ولفت إلى أن أول كسوف للشمس في العام الحالي حدث في 20 أبريل الماضي، وهو نوع نادر من الكسوف يسمى( الهجين /المختلط)،فيما حدث أول خسوف للقمر في 5 مايو الماضي، وهو خسوف (شبه ظلي)، ولم تتمكن مصر من رؤيتهما.

جدير بالذكر أن الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، وتحدث ظاهرة كسوف الشمس عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم بحيث يمر القمر بينها وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليا أو جزئيا لسكان الأرض.