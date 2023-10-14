أحمد الأحمر يدعم قائمة حسين لبيب قبل أيام من انتخابات الزمالك

أعلن أحمد الأحمر عن موقفه في الانتخابات المقبلة للزمالك الجمعة القادم، حيث ظهر في ندوة دعم لقائمة حسين لبيب منذ ساعات قليلة،وهي القائمة التي تضم شقيقته تحت السن نيرة الأحمر .

ويعد أحمد الأحمر من أساطير كرة اليد بالزمالك وله شعبية كبيرة داخل النادي ولدى أعضاء الجمعية العمومية .

وأصدرت اللجنة التي تدير الزمالك برئاسة عماد البناني، اليوم السبت، بيان خاص بتفاصيل العملية الانتخابية يوم الجمعة المقبل،وجاء كالتالي .

تتشرف اللجنة الإدارية لإدارة نادي الزمالك بدعوة السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي 2002-2023، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في " بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة أو بها شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أي علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة.

ولصحة انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور 10000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية.

وفي تمام الساعة السابعة مساء موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن اكتمال النصاب القانوني من عدمه.

وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال تكلف اللجنة المؤقتة التي تتولى النادي باختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

