ads
السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صن داونز يحسم الجدل بشأن المشاركة في الدوري الأفريقي

صن داونز الجنوب افريقي
صن داونز الجنوب افريقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، الجدل حول مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي، التي تنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويشارك صن داونز  الجنوب إفريقي ضمن 8 أندية في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، حيث يلتقي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي.


ووقعت أزمة في الفترة الماضية بين نادي صن داونز والاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم بسبب مواعيد مباريات الفريق في الدوري الإفريقي والبطولات المحلية.

وحصلت إدارة صن داونز، على موافقة رسمية من رابطة أندية جنوب إفريقيا بالمشاركة، بعد موافقة 31 رئيسا من 32 بينما اعترض رئيس نادي واحد.

وذكرت تقارير صحيفة أن الرابطة رفضت في البداية مشاركة صن داونز لعدم إخطارها في وقت مبكر بمواعيد البطولة، وهو ما يؤدي إلى تأجيل المباريات وتمديد الموسم.

وأضافت أن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، رفض التواصل مع الاتحاد المحلي، مطالبا حل الأمر داخليا.
ويلعب صن داونز حال تأهله إلى نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.

ads
نادي صن داونز الدوري الأفريقي الأهلي وسيمبا التنزاني
ads