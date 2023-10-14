صن داونز يحسم الجدل بشأن المشاركة في الدوري الأفريقي

حسم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، الجدل حول مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي، التي تنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويشارك صن داونز الجنوب إفريقي ضمن 8 أندية في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، حيث يلتقي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي.



ووقعت أزمة في الفترة الماضية بين نادي صن داونز والاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم بسبب مواعيد مباريات الفريق في الدوري الإفريقي والبطولات المحلية.

وحصلت إدارة صن داونز، على موافقة رسمية من رابطة أندية جنوب إفريقيا بالمشاركة، بعد موافقة 31 رئيسا من 32 بينما اعترض رئيس نادي واحد.

وذكرت تقارير صحيفة أن الرابطة رفضت في البداية مشاركة صن داونز لعدم إخطارها في وقت مبكر بمواعيد البطولة، وهو ما يؤدي إلى تأجيل المباريات وتمديد الموسم.

وأضافت أن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"، رفض التواصل مع الاتحاد المحلي، مطالبا حل الأمر داخليا.

ويلعب صن داونز حال تأهله إلى نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.