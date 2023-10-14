بسبب أحداث غزة.. محمد صلاح يفقد جمهوره على «فيس بوك»

فقد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما «فيس بوك».

وتراجع عدد متابعي صلاح على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ بسبب أحداث غزة، نتيجة عدم دعمه للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه، وذلك بعد استمرار الهجمات على قطاع غزة، ردًا على عملية طوفان الأقصى الأسبوع الماضي.

وأصبح عدد متابعي محمد صلاح 16 مليون متابع بدلًا من 17.2 مليون، لعدم تفاعله ودعمه لـ فلسطين في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في غزة.

وشهدت الأيام الماضية، انتقادات عديدة للفرعون المصري على السوشيال ميديا، لعدم تقديمه أي دعم لفلسطين في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي، ما أشعل غضب جمهوره وعشاقه، وأدى إلى إلغاء متابعته على «فيس بوك».

وخسر محمد صلاح، أكثر من مليون متابع على حسابه خلال ما يقرب من 24 ساعة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بسبب تجاهله لدعم القضية الفلسطينية.

يذكر أن، آخر رسالة دعم من محمد صلاح إلى فلسطين، كانت في يوم 11 مايو لعام 2021، والتي نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال فيها: إنني أدعو جميع زعماء العالم، بما في ذلك بوريس جونسون رئيس وزراء البلد الذي كان موطني طوال السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف أعمال العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل.