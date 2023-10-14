نادي هيليوبلس ينظم احتفالية لتكريم الأبطال بمشاركة الفنان محمود العسيلي

أعلن مجلس أدارة نادي هيليوبلس برئاسة عمرو السنباطي، عن تنظيم احتفاليه تكريم يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر بفرع النادي بمدينة الشروق، بحضور الفنان محمود العسيلي، لتكريم ثلاثة آلاف لاعب ولاعبة من الأبطال في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية داخل النادي.

وقال مالك البهبيتي، عضو مجلس إدارة نادي هيليوبلس، أن حفل التكريم يأتي في إطار رؤية النادي الهادفة إلى دعم اللاعبين الموهوبين وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم الرياضية، بالإضافة إلى تقديرهم على جهودهم وإنجازاتهم مع المنتخبات والنادي.

وأضاف البهبيتي أن هذا الحدث يعكس التزام النادي ببناء جسور التواصل مع أعضائه وتقديم الدعم المستمر لهم في رحلتهم الرياضية، مؤكدًا على أهمية توفير البيئة المناسبة لتطوير المهارات الرياضية وتعزيز العمل الجماعي في النادي.

ومن المتوقع أن يشهد حفل تكريم اللاعبين حضوراً جماهيرياً كبيراً من اللاعبين والمدربين وأعضاء النادي.