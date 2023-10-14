محافظ القليوبية يتابع موقف تطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية بالسلاسل التجارية

أجرى، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية شملت المرور على السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية بمدينتي بنها وطوخ، لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، وذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

وشملت الجولة المرور على منافذ البيع والسلاسل التجارية بمنطقة الشدية ومنطقة الحرس الوطني وشارع مدرسة الشبان المسلمين ومنطقة أتريب بمدينة بنها، كما تم المرور بمدينة طوخ على منافذ البيع بشارع مجلس المدينة ومنطقة الساحة ونفق الحدادين، بالإضافة إلى مول العابد على الطريق الزراعي.

وخلال الجولة تابع المحافظ إلتزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المتفق عليها بالمبادرة، حيث بدأت أسعار كيلو السكر 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا أي بتخفيض بنحو 8 جنيهات و الأرز 23 جنيهًا ولتر الزيت الخليط 40 جنيهًا و كيلو الفول المدمس 20 جنيهًا و العدس الأصفر والأسود 38 جنيهًا ومنتجات الألبان والجبن بتخفيض من 15 إلى 25 %.

وأكد محافظ القليوبية، أنه طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، كما تم التنسيق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة.

وأشار الهجان إلى أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.

ووجه محافظ القليوبية، مسئولي مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مراكز المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وجاءت الجولة بحضور كل من الأستاذ عيد عبد الله وكيل وزارة التموين والأستاذ محمد مرعي رئيس مدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ.

جولة المحافظ

محافظ القليوبية ووكيل مديرية التموين

محافظ القليوبية يتفقد السلع

جولة داخل منافذ بيع السلع

منافذ بيع السلع بالقليوبية