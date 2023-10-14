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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يستنكر صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الاسرائيلية في غزة

وليد فرعون
وليد فرعون
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قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن مصر حامية الحمى للوطن العربي والقلب النابض الذي ينبض بالحياة لشعوبه.


وأضاف فرعون، في تصريحات صحفية، أن مصر تقود الدفاع عن القضية الفلسطينية من منطلق عقيدتها الراسخة وإيمانها العميق بضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في اقامة وطنه المستقل على حدود 67.


وأشار إلى أن العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزه تجاوز كل الخطوط الحمراء وما زال العالم يعيش في حالة صمت عميق يدفع ثمنه المئات من الأبرياء الفلسطينين.

وتساءل فرعون عن موقف المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والأمم المتحدة من هذه الانتهاكات الصارخة التي تعصف بالإنسانية، لافتًا إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن الدفاع عن القضية.


وطالب فرعون المجتمع الدولي بدعم تحركات الدولة المصرية في وقف الانتهاكات وانهاء الاستيطان واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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النائب وليد فتحي فرعون القضية الفلسطنية اعتداء العدوان الاسرائلي علي غزة
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