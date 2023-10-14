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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمن العراقي: القبض على 10 من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة بالبلاد

قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية
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أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على 10 من إرهابيي تنظيم (داعش) في مناطق متفرقة بست محافظات من البلاد.
وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية - نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أنه خلال عملية نوعية، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظات (بغداد والأنبار وكركوك ونينوى وميسان وصلاح الدين)، وأسفرت عن إلقاء القبض على 10 مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار البيان إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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