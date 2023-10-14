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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"المحامين العرب" يستنكر عدم إيقاف المجتمع الدولي عدوان الاحتلال على غزة

اتحاد المحامين العرب
اتحاد المحامين العرب
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استنكر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب بنعيسى، اليوم السبت، عدم إيقاف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.

وأوضح بنعيسى، في بيان، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني باستخدامه قنابل الفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا في قطاع غزة وفرض الحصار الكامل بمنع الماء والمواد الغذائية والوقود ووصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وشدد علي أن إصدار الاحتلال أمر إخلاء لشمال قطاع غزة يعد أمر غير مقبول واستمرار لسياسة التهجير القسري المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وناشد أمين اتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي ودول العالم الحر باتخاذ خطوات أكثر جدية لوضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني بعد أن تحولت المستشفيات في قطاع غزة إلى مقابر جماعية، كما طالب بالضغط لفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة.

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الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب بنعيسى عدوان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة
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