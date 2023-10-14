"مهرجان التمور الثالث".. 10 أطفال في مسابقة ملكة جمال البلح بالوادي الجديد

نظمت محافظة الوادي الجديد مسابقة ملكة جمال البلح للأطفال، اليوم السبت، بمشاركة 10 فتيات، على هامش مهرجان التمور الثالث ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ64 وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام بمدينة الخارجة.

حضر افتتاح المسابقة كل من السفير أبو بكر صار وزير الحج في دولة السنغال، و 7 محافظين حاليين هم محافظو محافظات ( مطروح – الفيوم – المنوفية – أسيوط – أسوان- كفر الشيخ – الغربية) والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب عبد الحميد بدوي، عضو رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورجال أعمال ومستثمرين.

مسابقة ملكة جمال البلح مخصصة للأطفال ويجري تنظيم المسابقة من خلال عروض فنية للمتسابقات، واختيار "الملکة والوصيفة" من بين 10 مشارکات، مع تقديم هدايا قيمة للفائزين بالمسابقة ويكون سن الطفلة من 5 سنوات حتى 10 سنوات.

جدير بالذكر أن المسابقة تنفذ للمرة الثامنة على التوالي وتقام على هامش الاحتفالات بالعيد القومي والانتهاء من موسم حصاد البلح.