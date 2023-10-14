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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن و518 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 518 شاحنة و833 سيارة ، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 311 شاحنة و817 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 207 شاحنة  و16 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل السفينة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و169شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج وسينا، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 747 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1254 راكبا.

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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