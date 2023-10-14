«أقنعة وكنوز».. بدء عرض سلسلة أول تعاون مصري صيني في الأفلام الوثائقية

بدأ اليوم السبت، العرض الأول للسلسلة الوثائقية بعنوان "أقنعة وكنوز" على شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN)، في المواعيد التالية: 4:00 و11:00 و20:30 بتوقيت القاهرة.



تعد سلسلة "أقنعة وكنوز" أول تعاون مصري صيني في الأفلام الوثائقية ، حيث تم تنفيذها بشكل مشترك بين شبكة تلفزيون الصين الدولية وشبكة قنوات التلفزيون المصري .



من جانبها قالت حنان لي خبيرة العلاقات الدولية والشؤون الصينية العربية في تصريحات صحفية ان السلسلة الوثائقية بعنوان "أقنعة وكنوز" المكونة من أربع حلقات تم تنفيذها بثلاث لغات: الصينية والعربية والانجليزية ، وتقوم بربط القناع الذهبي المشهور عالميًا لتوت عنخ آمون والقناع الذهبي للتمثال البرونزي الشهير في تراث سانشينغدوي الثقافي الصيني، مما ينشئ حوارًا حميمًا عبر الزمان والمكان.

وأضافت أن هذه السلسلة تستهدف استكشاف "التماثل والتشابه والترابط" بين الحضارة المصرية القديمة وثقافة سانشينغدوي الصينية، واتباع مسارات التنمية المماثلة للحضارات القديمة في مناطق مختلفة من العالم، والتأكد من وحدة الحضارة الإنسانية بأشكال متعددة ومصيرها المشترك.



وأشارت خبيرة العلاقات الدولية والشؤون الصينية العربية إلي انه تنفيذ السلسلة الوثائقية استغرق أكثر من عام، وتم تصويرها في ثماني مدن في مصر والصين (القاهرة، الأقصر، أسوان، بكين، تشنغدو، سانشينغدوي بقوانغهان، ولاية أبا الذاتية الحكم لقوميتي تسانغ وتشيانغ، نانجينغ)، اجريت مقابلات مع أشهر الخبراء والعلماء في هذا المجال بمن فيهم عالم الآثار المصرية البارز الدكتور زاهي حواس ومدير منطقة آثار الهرم أشرف محي الدين.

وتابعت: من المقرر عرض هذه السلسلة الوثائقية في مصر على شاشة التلفزيون المصري في نهاية شهر أكتوبر الجاري، وتأتي هذه الخطوة الرائعة نتيجة للتعاون الثقافي الوثيق بين البلدين، حيث عمل فريق الإنتاج على دمج أعماق الحضارتين في عرض تلفزيوني فريد.



وتتضمن هذه السلسلة الوثائقية معلومات قيمة تكشف عن الحقائق والأسرار القديمة التي تشكل جزءًا من تراث مصر والصين. ستأخذنا السلسلة في رحلة زمنية لاستكشاف التطورات الاجتماعية والثقافية والفنية التي عاشتها هاتان الحضارتان.



وأضافت حنان لي: تحتل شخصية الفرعون توت عنخ آمون مكانة خاصة في هذه السلسلة، حيث سيتم استعراض تاريخه وإنجازاته وأهمية دوره في تعزيز الدين والثقافة المصرية القديمة، كما سيتم التركيز على اكتشاف مقبرته وكنوزها التي لا تزال تثير فضول العالم حتى يومنا هذا.



وأردفت: أما قناع سانشينغدوي الصيني، فسيكون المحور الرئيسي الذي تتركز عليه السلسلة لتسليط الضوء على الحضارة الصينية القديمة يُعتبر هذا القناع من أبرز القطع الأثرية التي تم اكتشافها في الصين، ويعتبر رمزًا للجمال والتطور الحضاري الذي عاشته الصين في ذلك الوقت.



وتعرض السلسلة أيضًا التأثير الإيجابي الذي لا يزال ينبعث من هاتين الحضارتين في الوقت الحالي الثقافة المصرية والصينية لها تأثير عالمي، وتعتبران جسرًا تواصليًا بين الماضي والحاضر تشكل هذه السلسلة فرصة لتعزيز التفاهم بين الشعبين وتعزيز التعاون الثقافي المستقبلي بين مصر والصين.

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