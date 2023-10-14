الجزائر تؤجل المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية وتعلق كافة الأنشطة الاحتفالية تضامنًا مع فلسطين

أعلنت وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تأجيل الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، التي كان من المقرر عقدها من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري إلى موعد لاحق تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان وزارة الثقافة الجزائرية، اليوم تم تعليق كل الأنشطة الاحتفالية المبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق، تعبيرا عن التضامن الكامل مع الإخوة الفلسطينيين وعائلات الشهداء.

وأضاف البيان أن تعليق كل هذه الأنشطة والفعاليات وتأجيلها إلى وقت لاحق جاء نظرًا للوضع المأساوي الذي تشهده "غزة الباسلة جراء الاعتداءات الهمجية والتدمير الشامل والتقتيل الوحشي على أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والذي يخلف يوميا المئات من الشهداء والمصابين".