رئيس الوزراء التايلاندي: ارتفاع حصيلة القتلى التايلانديين في إسرائيل إلى 24 شخصا

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، اليوم السبت ارتفاع عدد حصيلة القتلى التايلانديين في إسرائيل إلى 24 شخصا.

وأكد تافيسين حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية على أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الوكالات المعنية لإجلاء التايلانديين من إسرائيل في أقرب وقت.

وقال رئيس الوزراء "إنه حتى صباح اليوم، ارتفع عدد التايلانديين الذين أبدوا عزمهم على العودة إلى تايلاند إلى حوالي سبعة آلاف شخص".

يشار إلى أن تايلاند استقبلت -قبل يومين أولى رحلاتها الجوية الوافدة من إسرائيل؛ لإجلاء مواطنيها من هناك وعلى متنها 41 شخصا، ويعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل -معظمهم في قطاع الزراعة- وذلك وفق وزارة العمل في (بانكوك).