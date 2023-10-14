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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: الدولة تستهدف تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تفقد المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، كما استعرض نماذج ناجحة لمصانع مصرية ناجحة، في القطاع الخاص.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن الدولة والحكومة تستهدف تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات، من أجل زيادة الانتاح المحلي وتقليل الواردات، موجها حديثه لرجال الصناعة، قائلا: التوقيت مناسب لاستغلال المميزات الاقتصادية المقدمة من الدولة.

ولفت إلى أن العالم يعاني الآن من أزمات لم يتعرض لها من مئات السنين،  متابعا: الدول القادرة على امتلاك مقدراتها والاكتفاء الذاتي، هي الدول التي ستنجح في الخروج من الأزمات.

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مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المنطقة الصناعية محافظة بورسعيد القطاع الخاص
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