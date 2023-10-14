مجلة أمريكية: روسيا تزود بعض طائراتها "بدون طيار" بكاميرات حرارية

قام الجيش الروسي بإدخال تحديثا على بعض طائراته "بدون طيار"حيث زودها بكاميرات حرارية ؛ الأمر الذي يسمح لهذه الطائرات بتنفيذ هجمات ليلا.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، التي أوردت ذلك، أن تقنية الكشف الحراري، التي تسهل على الجنود اكتشاف الأهداف حتى في الظلام الدامس أو عبر الدخان والغبار، تكتسب أهمية محورية.

من جانبه، قال المحلل العسكري صمويل بنديت: "إن هذا تطور طبيعي لهذه التقنية".. لكنه أشار إلى أن الكاميرات الحرارية لا توفر دقة مثالية للأهداف من بعيد.

بدوره، أكد خبير من وحدة الطائرات بدون طيار الأوكرانية (إيروروزفيدكا) أن الطائرة بدون طيار المجهزة بكاميرا حرارية بتكلفة عدة آلاف من الدولارات يمكنها فقط اكتشاف المركبات الروسية على مسافة تقدر بما بين 5 إلى 6 كيلومترات فقط، مقابل ما يقرب من 25 كيلومترا مع الكاميرات المستخدمة في ضوء النهار.

واعتبر، وفقا لما نقلت مجلة "فوربس"، أن هذا الاستثمار غير ضروري ويمكن الاستغناء عنه.

وأوضحت المجلة الأمريكية أن الطائرات بدون طيار تتطلب تصويرا عالي الجودة للسماح للمتحكم بالطائرة المسيرة بالتحليق بأقصى سرعة دون الاصطدام بالحائط وضرب هدفه بدقة وما لن تتيح كاميرات التصوير الحراري.

ووفقا لمجلة "فوربس" فإن النموذج الذي طورته روسيا للدرونز المزودة بكاميرات حرارية في سانت بطرسبرج سيكون مداها محدود للغاية ويبلغ 4 أميال فقط (6.4 كيلومترات)، وهو ما لا ينبغي أن يقلق القوات الأوكرانية كثيرا في الوقت الحالي.