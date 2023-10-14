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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصطفى مدبولي: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت تدر عائدًا

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقب تفقده عددًا من المشروعات بمحافظة بورسعيد: "القرية السياحية كانت أطلالا وبالشراكة مع القطاع الخاص وبعد أن كانت تسبب خسائر للحكومة أصبحت تدر عائدا".

وأكد "مدبولي" خلال كلمته المذاعة عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم السبت،:" نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يتمثل في هذه الأمور".

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن العالم يعاني الآن من أزمات لم يتعرض لها من مئات السنين،  متابعا: الدول القادرة على امتلاك مقدراتها والاكتفاء الذاتي، هي الدول التي ستنجح في الخروج من الأزمات.

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