المقاتلات الأمريكية "إف-15" تصل إلى الشرق الأوسط

أفادت القيادة المركزية الأمريكية بوصول طائراتها المقاتلة من طراز "إف-15إي إيجل ستريك "إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت القيادة على صفحتها بموقع أكس تويتر سابقا "وصلت سرب طائرات المقاتلة الاستكشافية رقم 494 من طراز F-15E Strike Eagle إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لتعزيز الموقف الأمريكي ولتعزيز العمليات الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق، وصلت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت إن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال قوات وأصول إضافية إلى الشرق الأوسط إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى حاملة الطائرات والسفن.