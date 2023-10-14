الخارجية الأردنية: جولة أوروبية للملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عن أن الملك عبدالله الثاني، يبدأ اليوم السبت، جولة أوروبية هدفها الرئيس؛ حشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وأوضح الصفدي، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيرته الكندية بمقر وزارة الخارجية، أن هدف الجولة أيضا ضمان سلامة المدنيين في القطاع، متحدثا عن جهد أردني على مدار الساعة يقوده الملك عبدالله الثَّاني لوقف هذه الحرب.

وأضاف أنه "يتابع بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني الاتصالات مع كل القوى الدولية الفاعلة وبالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب؛ من أجل وقف هذه الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع والحؤول دون دفع المنطقة برمتها نحو جحيم التصعيد والحرب".

وقال إن هذه الحرب المستعرة على غزة يجب أن تتوقف، مشيرا إلى أن هذه الحرب تنتج كارثة إنسانية، وهي عقاب جماعي، وفق القانون الدولي، لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه.

ولفت إلى أن منع إسرائيل الغذاء والدواء والوقود عن الغزيين "جريمة حرب" استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أن أهل غزة مدنيون يستحقون الحماية، والصمت عما يتعرض له أهلنا في غزة من قتل وتدمير هو صمت على عدوان وخرق واضح للقانون الدولي يحاول أن ينزع عن الفلسطينيين إنسانيتهم وهويتهم.

وتابع الصفدي، بالقول"إن تحقيق الأمن للإسرائيليين يتطلب أيضا تحقيق الأمن للفلسطينيين وهذا أمر نعمل لأجله"، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة برمتها السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.