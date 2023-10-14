التحالف الوطني: حريصون على توفير جميع أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين

أكد محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن تحذير مصر من دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاة جنوباً، يأتي في الإطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أنه من حق الفلسطينيين البقاء داخل أراضيهم، وأن ترفض جميع الشعوب العربية أي محاولة لتفريغ القضية الفلسطينية، كما أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ترضى بأي حال من الأحوال تهجيره من أرضه، وأي حديث عن إزاحة الشعب الفلسطيني خارج أرضه هي جريمة إنسانية لن نقبل بها.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلي أن التحالف يعمل خلال الأيام الماضية على إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لفلسطين، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن التحالف حريص على توفير كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين.

وأضاف أن القافلة التي يستعد التحالف ارسالها لفلسطين تشمل كميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما أنها تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الشعب الفلسطيني جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.