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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"مصر أكتوبر": مصر لن تسمح بمحاولة تصفية القضية الفلسطينية

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران
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أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة بحزب مصر أكتوبر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية،، أن تحذير مصر من دعوات قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاة جنوباً، دليل على الموقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

أضافت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية دائما وأبداً ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية، وأنها لن تسمح بمحاولة تصفية القضية، موضحة مصر لن تسمح بنزوح أهل فلسطين وترك أراضيهم ومنازلهم، لأن هذه الأرض ستظل أرض فلسطين.

أشارت إلي أنه لم تمر أزمة إلا وكانت مصر هي أول الدول التي تقدم استغاثات ومساعدات لفلسطين، وأعطت مصر حلا من قبل لانتهاء الصراعات، كما أنها دائما هي الطرف الأقوي فى هذا القضية، ودائما الحل يأتي من القاهرة.

وطالبت الدكتور دعاء زهران، المجتمع الدولي بأن يقف وقفة حاسمة لاتخاذ إجراءات من شأنها توقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأن يتصدي لدعوات قوات الاحتلال الاسرائيلي لتهجير سكان غزة.

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الدكتورة دعاء زهران تحذير مصر دعوات قوات الاحتلال سكان قطاع غزة للقضية الفلسطينية
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