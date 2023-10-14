رئيس مدينة إطسا يعقد لقاء مع مواطنين لبحث مطالبهم

عقد أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا لقاء "خدمة المواطنين " للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم.

جاء ذلك في حضور محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومحمد ابوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى ومحسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة إطسا ومدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب الشكاوى.

خلال اللقاء استمع رئيس المركز لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا، حيث أستمع لطلبات بعض المواطنين الذين يرغبون في تراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة وطلبات توفير فرص عمل وطلبات مساعدات.

كما أستمع لطلبات اهالي عزبة محجوب يادم والذين يطلبون به توصيل خطوط مياه الشرب وطلبات تراخيص بناء، والتي وجه بتذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية وإستمرارية على أن يعقد السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.