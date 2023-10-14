حملة السيسي تستقبل وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر رئيس المجلس.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، حيث بدأ اللقاء بتوجيه التحية لوفد مجلس القبائل والعائلات المصرية، مثمناً دور مجلس القبائل والعائلات المصرية في المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وكذلك تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وأيضاً للتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطني هدفه توعوي وتنموي.

من جانبه، أكد وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية أنهم سوف يقومون بتوعية المواطنين وأنهم داعمون ومؤيدون للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن للمجلس دور كبير في توعية المواطنين والشباب خاصة في المحافظات الحدودية بضرورة بإنجازات الدولة على مدار التسع سنوات الماضية وهو ما شاهدوه بأنفسهم في كافة ربوع مصر وخاصة المحافظات الحدودية التي قد شهدت تنمية على جميع المستويات بداية من البنية التحتية وصولاً إلى إقامة مشاريع تنموية كبيرة.

وأوضح وفد مجلس القبائل والعائلات المصرية أنه خلال الفترة القادمة، سيبدأ في عقد عدد من المؤتمرات واللقاءات في جميع محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.