«تعليم أسوان» تحصل على المركز الرابع في مسابقة الكاريكاتير الصحفي

تتوالى إنجازات مديرية التربية والتعليم بأسوان ، وتضيف مركزين جديدين لسجلها الجمهورى ، حيث أعلنت الإدارة المركزية للأنشطةالطلابية نتائج مسابقة الكاريكاتير الصحفى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ضمن مركز تنمية القدرات الصحفية لصيف ٢٠٢٣.

وفازت الطالبة روان خالد حسيب بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية التابعة لإدارة ادفو التعليمية بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية " المرحلة الإعدادية"، بينما حققت الطالبة رغد خالد أحمد بمدرسة الرغامة البلد الصناعية بنات بإدارة كوم امبو التعليمية المركز الخامس على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية.

وبهذه المناسبة يتقدم عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بالتهنئة للطالبتين الفائزتين، والتهنئة كذلك إلى فوزى ورثى ناشد موجه عام الصحافة والإعلام التربوى، و(سمية صالح موجه أول مركزى صحافة بالمديرية - محمود أمين موجه أول الصحافة بإدارة كوم امبو - هانى مصطفى موجه أول الصحافة بإدارة إدفو)، وكذلك موجهى وإخصائى الصحافة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.