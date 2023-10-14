غلق كلي لشارع كوبري شمال طره بالاتجاهين

قررت الادارة العامة للمرور القاهرة، غلق كلى لشارع كوبرى شمال طره بالاتجاهين لإستكمال الأعمال الخاصة بمحور 3 يوليو "امتداد حسب الله الكفراوى" بالقاهرة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور3 يوليو ( متداد حسب الله الكفراوى).. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع كوبرى شمال طره بالاتجاهين بدءً من الأوتوستراد وتحويل حركة المرور إتجاه شارع معهد الأمناء.. على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا فقط إبتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا وذلك من اليوم السبت الموافق 14 حتى 18/10/2023.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.