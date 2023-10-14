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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنا تشارك بالملتقى الثالث للتمور المصرية بالوادي الجديد

قنا تشارك في معرض
قنا تشارك في معرض التمور المصرية
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن وحدة منصة " أيادى مصر "  بمحافظة قنا شاركت في الملتقي الثالث للتمور المصرية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ١٤ إلى ١٥ أكتوبر الجاري بأرض المعارض بمحافظة الوادي الجديد والمواكب فعاليته الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد . 
وأضاف عبد الرحيم محمد مسئول وحدة أيادي مصر بمحافظة قنا، بأن الوحدة شاركت علي هامش الملتقي بالمنتجات الحرفية والبيئة التي تشتهر بها محافظة قنا ( الفركا - الفخار - الكليم - خشب السرسوع - العسل الأسود).

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اكتوبر الجاري أشرف الداودى محافظ قنا المنتجات الحرفية الوادي الجديد وحدة منصة أيادي مصر تمور
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