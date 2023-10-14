قنا تشارك بالملتقى الثالث للتمور المصرية بالوادي الجديد

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن وحدة منصة " أيادى مصر " بمحافظة قنا شاركت في الملتقي الثالث للتمور المصرية، والمقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ١٤ إلى ١٥ أكتوبر الجاري بأرض المعارض بمحافظة الوادي الجديد والمواكب فعاليته الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد .

وأضاف عبد الرحيم محمد مسئول وحدة أيادي مصر بمحافظة قنا، بأن الوحدة شاركت علي هامش الملتقي بالمنتجات الحرفية والبيئة التي تشتهر بها محافظة قنا ( الفركا - الفخار - الكليم - خشب السرسوع - العسل الأسود).