القوات الروسية تنفذ غارات جوية على مواقع القيادة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك

السبت 14/أكتوبر/2023 - 02:57 م

قال المتحدث باسم مركز مجموعة القتال سيرجي زيبينسكي، إن مقاتلات (سو-34) الروسية، نفذت خمس غارات جوية على مواقع القيادة الأوكرانية والقواعد المؤقتة في منطقة كوبيانسك.

وأضاف زيبينسكي - حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت- "أن أطقم القاذفات المقاتلة من طراز سو-34، نفذت خمس غارات جوية على مراكز القيادة والمراقبة والقواعد المؤقتة للواءين الآليين 41 و43 بالقرب من مستوطنتي ستيبوفايا نوفوسيلوفكا وبيتروبافلوفكا في منطقة كوبيانسك" مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية فقدت أربعة أطقم هاون ومنظومة صواريخ ستريلا-10 ومدفعا من طراز دي-20 وطائرة بدون طيار.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الدفاع الروسية - في بيان - إلى أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار، كانتا تحاولان مهاجمة منشآت روسية فوق البحر الأسود بالقرب من منطقة كراسنودار.

وذكر البيان: "في 14 أكتوبر، أحبط الجيش الروسي محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم على منشآت روسية باستخدام طائرات بدون طيار، ودمر الدفاع الجوي الروسي طائرتين بدون طيار" لافتا إلى أن القوات تقوم بواجبها فوق مياه البحر الأسود بالقرب من ساحل منطقة كراسنودار.

وأضافت أنه تم تقييد الرحلات الجوية مؤقتا في مطار سوتشي المحاذي للمنطقة، فيما أكدت السلطات المحلية عدم وقوع إصابات أو أضرار.