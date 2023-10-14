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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها إلى لبنان للأيام المقبلة

لوفتهانزا
لوفتهانزا
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أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم السبت إلغاء كافة رحلاتها إلى لبنان خلال الأيام المقبلة جراء الاضطرابات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وصرح متحدث باسم الشركة في بيان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه "بسبب الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط قررت لوفتهانزا تعليق كل رحلاتها إلى بيروت / لبنان حتى 16 من أكتوبر الجاري"، وذلك دون التطرق لإمكانية تمديد فترة التعليق من عدمها.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الشركة في وقت سابق من الأسبوع الجاري تعليق كافة رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 22 من أكتوبر الجاري بسبب "عدم اتضاح الموقف في إسرائيل" جراء الأحداث الجارية.

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لوفتهانزا لبنان ألمانيا
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