زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب شرق تايوان

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة شرق تايوان اليوم السبت، وفقًا لإدارة الطقس المركزية التايوانية.

وأفادت الإدارة -وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز- بأن الزلزال وقع على عمق 7.2 كيلومتر تحت المحيط، وعلى بعد 70.2 كيلومتر شرق مقاطعة هوالين.

وأشارت السلطان التايوانية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات على الفور.

