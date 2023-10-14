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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غزة: 315 شهيدا بينهم 90 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي منذ الصباح

غزة
غزة
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 أعلنت مستشفيات قطاع غزة، استشهاد 315 من سكان القطاع، بينهم 90 طفلا و107 سيدات، إضافة إلى إصابة 1788 فلسطينيا، منذ الصباح.
وقالت مصادر بالقطاع، إن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غارات عنيفة على كافة مناطق قطاع غزة من شمالها لوسطها لجنوبها، استهدفت منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية.
ويرتفع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2215 شهيدا، بينهم 724 طفلا، و458 سيدة، والإصابات إلى 8714، منهم 2450 طفلا و1536 سيدة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل لليوم الثامن على التوالي.

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غزة العدوان الإسرائيلي
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