رئيس الوزراء يتفقد توسعات مصنع "بيراميدز" لإطارات السيارات

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، لتفقد مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها.

وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لأعمال التوسعات فى المصنع، لما تسهم به فى توفير المنتج المحلى فى الأسواق، وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى التوسع فى التصدير، وزيادة فرص العمل.

وخلال تفقده، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مُفصل من قِبل المهندس ابراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، والذي أكد أن مجمع مصانع بيراميدز قام بإنشاء أول مصنع في مصر لاستخراج خام المطاط من الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية، وإعادة استخدامه في جميع منتجات المطاط بدلًا من استيراده، وكذا استخراج مواد أخرى مثل (السلك – التيل – الكربون الأسود) واستخدامها في صناعات ومنتجات مختلفة، وذلك من خلال التقنيات والحلول صديقة البيئة التي تُسهم في تطوير الاقتصاد، وكذا من خلال البحث والتطوير الذي يسمح بتصنيع منتجات عالية الجودة واستخراج ما لا يقل عن 60 طن مطاط يوميًا.

وخلال جولته فى أرجاء المصنع، تعرف رئيس الوزراء على مختلف المنتجات التى ينتجها المصنع، والمراحل المختلفة التى تمر بها تلك المنتجات، وكذا ما يتعلق بمراحل تدوير الإطارات، لإعادة استخدامها فى انتاج العديد من منتجات المطاط، كما شاهد عددا من التجارب العملية للتأكد من جودة المنتجات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من العاملين بالمصنع حول مؤهلاتهم الدراسية ومدي قرب المصنع من محل سكنهم، وظروف العمل به، والمقابل المادي الذي يحصلون عليه، حيث أشاروا إلى أن ظروف العمل بالمصنع محفزة على الإنتاج، كما أن المقابل المادي مرض.

وأضاف المهندس ابراهيم جودة، خلال شرحه أن مجمع مصانع بيراميدز يتفرد بكونه يشمل عدة مصانع لتصنيع الإطارات الخارجية والداخلية وباتشات اللحام وقطع الغيار ومادة اللحام السريع للإطارات في نطاق مجمع واحد، فضلًا عن 193 مصنعًا حول العالم لصناعة الإطارات الخارجية فقط.



وأوضح المهندس ابراهيم جودة أن مجمع بيراميدز لتصنيع الإطارات يُقام على مساحة 72985.9 متر مربع، كما يحتوي على ستة خطوط إنتاج، هي: (الإطارات الخارجية - أنبوب الهواء الداخلي - باتش لحام الإطارات – مادة لحام الثقوب - قطع الغيار المطاطية – المطاط)، وهي صناعات تُقام لأول مرة في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

ونوه رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات إلى أنه تم البِدء في إنتاج الإطارات الخارجية للدراجات النارية في مايو من عام 2020، ويُعد مصنع بيراميدز للإطارات هو أول مصنع في الشرق الأوسط يستخدم التكنولوجيا الألمانية لإنتاج مختلف أنواع الإطارات كما أنه مطابق لجميع المواصفات العالمية ويعادل في جودته الفئات الأولى، وحاصل على شهادة المواصفة القياسية المصرية (ISO 9001) وحاصل على (D.O.T) Department of Transportation.

كما أكد المهندس ابراهيم جودة أنه منذ البداية وفي وقت قياسي استطاع المصنع غزو السوق المصرية وفرض الجودة والسعر المنافس لجميع أنواع الإطارات الموجودة في السوق، قائلًا: إننا قادرون على تغطية أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى التصدير للعديد من الدول مثل: (تركيا – المغرب – الجزائر – تونس – سوريا – اليمن - باكستان)، وعلى المستوى المحلي لدينا العديد من منافذ البيع في العديد من محافظات الجمهورية.

وحول آلية استخدام الطاقة المتجددة، أوضح رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات أنه في مجال الكهرباء والطاقة، تم تصميم المشروع بارتفاعات ومنافذ تهوية تسمح بدخول ضوء الشمس كمصدر إضاءة طبيعي، كما تم استخدام وحدات إضاءة الليد الموفرة داخل صالات الإنتاج، وكذلك استخدام كشافات تعمل بحساسات ليلية، بالإضافة إلى غلايات الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء دراسة للقيام بتركيب خلايا شمسية في المستقبل.

ولفت المهندس ابراهيم جودة إلى إجراءات التكيف مع التغير المناخي، حيث أكد أنه تمت زراعة الأشجار حول الشركة للحفاظ على برودة درجة الحرارة، ولتصبح بمثابة خزانات لامتصاص الكربون والحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وتحدث رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات أيضًا عن إجراءات المحافظة على جودة الهواء والماء، قائلًا: إن بيراميدز مجهزة بنظام تبريد ذاتي لكافة الماكينات حيث تم ربطها بجهاز (chiller)الذي يستقبل المياه بدرجة حرارة (40 -45) ليضخها ثانيةً بدرجة حرارة (24-25)، وخلال تلك العملية تمر المياه على جهاز (Sand Filter) لينقيها من أية شوائب صلبة كالكربون والصدأ. واضاف: في حالة الشوائب السائلة كالزيوت، تمر المياه على وحدة (DAF) لضخ الهواء وسحب الشوائب إلى الأسفل، وإعادة إرسالها نظيفة، وهي تعتبر من أكثر الطرق فاعلية لمعالجة المياه بنظام الهواء المذاب في الماء للتخلص من المواد العالقة. وفي كل الأحوال تُفحص المياه بالاختبارات المعملية ويتم التأكد من تناسبها مع المعايير الفنية.