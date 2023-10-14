بلينكن: نسعى لمنع تفاقم الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

قال أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع المملكة العربية السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة.

وأكد "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، العمل مع السعودية والشركاء في المنطقة على الكثير من القضايا ومنها إحلال السلام بالمنطقة، ومنع تفاقم الأزمة الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، وممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي فورًا.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية ضد استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.