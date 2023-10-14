جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة طائرة بصاروخ مضاد للدروع أطلق من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدروع أطلقته المقاومة الفلسطينية .

وجاء في بيان سلاح الجو الإسرائيلي على موقع "إكس": "تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل قليل لهجوم من قبل إرهابيي منظمة حماس بعد أن أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قطاع غزة".

وأعلنت كتائب "القسام" (الذراع العسكري لحركة حماس)، اليوم السبت، عبور مجموعة من عناصرها السياج الفاصل شرق خانيونس والاشتباك مع قوات إسرائيلية وتدمير 3 آليات عسكرية.

وذكرت القسام، في بيان، "استمراراً لمعركة طوفان الأقصى وإدامة خرق منطقة العدو قامت مجموعة من مجاهدينا بعبور السياج الفاصل شرق خان يونس والهجوم على تحشدات قوات العدو وتدمير 3 آليات عسكرية ولا زال الاشتباك مستمراً".