قوافل الإغاثة المصرية تنطلق لدعم الشعب الفلسطيني

انطلقت قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية، اليوم السبت، لدعم الشعب الفلسطيني، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة شاملة تضم 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية و80 خيمة، بالإضافة إلى ما يزيد على 46 ألف قطعة ملابس وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وفى وقت سابق، سارع المصريون للتبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف القطاع منذ السبت الماضي، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات ومدن إسرائيلية.