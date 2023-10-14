علاء عابد يتساءل: أين المجتمع الدولي مما يحدث بالأراضي الفلسطينية؟

قال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، إن مصر قيادة وشعبًا داعمة للقضية الفلسطينية، والتى تعد على رأس أولويات القيادة المصرية، موضحا أن مصر قدمت وما زالت تقدم جهودا كبيرة من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتساءل النائب علاء عابد عن دور المجتمع الدولي ولماذا هذا الخرس عن قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية والمباني بالقصف السافر من الجيش الإسرائيلي.

كما تساءل النائب علاء عابد، أين البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من الاعتداءات علي الشعب الفلسطيني؟

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين.

وطالب النائب علاء عابد، بوجود ممر آمن لوصول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني.

كما أشار النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يأخذ القضية الفلسطينية كقضية للأمة العربية وهذا هو حال الشعب المصري.

كما طالب نائب رئيس البرلمان العربي بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل ١٩٦٧ ولن نسمح بضياع الهوية الفلسطينية.