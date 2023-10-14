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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تمدد مهلة إخلاء شمال غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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لا تزال الأوضاع مشتعلة في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، ودعوات إسرائيل بتحرك أهالي شمال غزة باتجاه الجنوب.

وبعد أن كان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق عن مهلة ٢٤ ساعة لإخلاء المدنيين من شمال القطاع، دعا الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى لضرورة إجلاء الأهالي من الشمال، ما فهمه أبناء القطاع على أنه تمديد المهلة التي حددها جيش الاحتلال.

وحث جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان الناطق باسمه أفيخاي ادرعي، سكان شمال قطاع غزة بالتجول باتجاه الجنوب في مناطق آمنة وطرق حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإجلاء المدنيين.

وكشف ما حدث آخر باسم جيش الاحتلال جوناثان كونريكوس، أن الجيش رصد تحركات ضخمة لمدنيين باتجاه، مضيفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لتصعيد جديد في مناطق القطاع.

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أفيخاي أدرعي استمرار القصف جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان قطاع غزة
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