شقيقة سعاد حسني: أختي تزوجت العندليب 6 سنوات

تحدثت جيهان عبد المنعم، عن شقيقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، موضحة أن الأخيرة كانت شخصية مفعمة بالحياة والبهجة سواء على الشاشة أو في الواقع.

أضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن الصورة المتصدرة لشقيقتها من الأغاني والحياة كانت حقيقية ومليئة بالبهجة، قائلة: "لكنها كانت بتحس أنها حرة معانا، كل حاجة في سعاد كانت حلوة، وروحها كانت أجمل ما يمكن".

وأوضحت أن عدد الأشقاء لسعاد حسني اثنين، بينما غير الأشقاء 14، أي أن مجموع عدد إخوة السندريلا 16 أخًا وأخت، قائلة: "كانت دايماً معانا في كل مناسباتنا، وكل ما نحتاجها نلاقيها، وفي عزائم رمضان وأعياد ميلادنا، وكان حتى وهي تعبانة تتحامل على الألم عشان تنبسط معانا".

وبسؤالها عما تردد عن علاقة سعاد حسني بالعندليب عبدالحليم حافظ، قالت جيهان: "سعاد لم تعش قصة حب معه فقط بل تزوجا لمدة 6 سنوات ونصف، وكانا يتبادلات الزيارات، وكان العندليب يعاملني أنا وإخواتي كأبنائه".

وفيما يتعلق بقضية وفاة سعاد حسني، قالت: "أُغلقت التحقيقات في القضية، لكن الأسرة متأكدة أنها قُتلت، ونعرف من قتلها".



