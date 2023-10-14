السويد وأمريكا تجليان رعاياهما من قطاع غزة عبر معبر رفح ظهر اليوم

أبلغت السفارتان الأمريكية والسويدية مواطنيهما في قطاع غزة بالتوجه إلى معبر رفح البري اليوم الساعة 12 ظهرا لإجلائهم عن القطاع.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقالت مصادر، إنه قد يتم السماح بعبور البعض من حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة اليوم، بعد تنسيق مصري أمريكي بشأنهم.

جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فتح ممرات آمنة لسكان شمال مدينة غزة لمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا، ويسمح للمدنيين بالتحرك على طول الشوارع التي حددها بين الساعات 10:00- 16:00.

وأضاف أنه سيسمح لسكان الشاطئ والرمال وغرب الزيتون بالتحرك عبر شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصعيد الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة المحاصر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

ويطالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين منذ أيام بمغادرة شمال القطاع والتوجه جنوبا بدعوى الحفاظ على سلامتهم، فيما يعمد إلى إغلاق المعابر من وإلى القطاع، كما قصف معبر رفح الذي يربط القطاع بمصر.

وتعرضت قافلة فلسطينية مدنية أمس الجمعة لقصف إسرائيلي رغم الإخطار الذي نشر أمس مطالبا إياهم بالمغادرة نحو الجنوب خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل 70 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة 200 آخرين.