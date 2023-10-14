تعليم جنوب سيناء يحصد المركز الخامس بمسابقة “الكاريكاتير الصحفي”

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم السبت، فوز الطالبة مريم عبد الله عبد الحليم غانم بمدرسة النصر للتعليم الأساسي بإدارة طور سيناء بالمركز الخامس جمهوري، المرحلة الابتدائية بمسابقة"الكاريكاتير الصحفي" على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022 / 2023

وأشاد وكيل الوزارة بموهبة الطالبة وإنجازها المشرف، كما أثنى على جهود مدير الشؤون التنفيذية و موجه عام الصحافة وموجهي الإدارة وأخصائي الصحافة بالمدرسة على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز بأنشطة الصحافة متمنيا لهم دوام التوفيق ومراكز أخرى متميزة.

موضحا أن الرسوم الكاريكاتورية الصحفية هي رسومات هزلية يتم فيها التعبير عن الفكرة من خلال إنتاج مواقف خيالية وتعبير عن وجهة نظر نقدية، لافتا أنه لا يجب أبدا أن يعبر عن أيَّ إساءة أو يكون بقصد الاعتداء على سمعة شخصية أو إلحاق أضرار بها سواء شخصية عامّة أو فردًا عاديًّا.

من جانبه هنأ سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية و محمد عبد الخالق موجه عام الصحافة وكيل الوزارة على هذا الإنجاز كما ثمنا دعمه للأنشطة والمسابقات ورعايته لها ،كما وجها التهنئة للطالبة وأخصائي المدرسة وموجهي الإدارة على جهودهم المبذولة .